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"Это ранит мою душу": Ракитич – о ситуации в бывшей команде

Испания
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Хорват поделился какую ошибку допустила Барса

"Это ранит мою душу": Ракитич – о ситуации в бывшей команде

AlShabab_EN

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Полузащитник "Аль-Шабаб" Иван Ракитич вспомнил "Барсу" и поделился мнением о том, в чем заключается разница "Барсы" и мадридского "Реала":

"Барса" была моим домом в течение шести лет, и я чувствую к ней очень, очень особое расположение. Не говоря уже о том, что Хави мой близкий друг, и видеть, как он страдает... Это ранит мою душу. Мне очень больно видеть это таким, но я надеюсь, что они смогут исправить это с помощью результатов, которые не так плохи, как кажутся.

"Реал Мадрид" сумел плавно произвести смену поколений, сохранив ветеранов. В этом отношении "Барса" двигалась слишком стремительно, теперь мы видим результат. Педри, Гави и другие – будущее клуба. Но помощь старших игроков не помешала бы им. Думаю, что Беллингем, Камавинга и другие приобретают существенную пользу от ветеранов и в этом заключается разница "Барсы" и мадридского "Реала".

Напомним, Ракитич выступал за "Барселону" с 2014 по 2020 годы. В настоящее время 35-летний хорват подписал контракт с саудовским "Аль-Шабабом", контракт рассчитан до июня 2025 года.

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Барселона Реал (Мадрид) Иван Ракитич
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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