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Ла Лига. Жирона - Осасуна 2:0. Важная победа

Испания
Обновлено

Цыганков отдал ассист, а Довбик имел супер-момент

Ла Лига. Жирона - Осасуна 2:0. Важная победа

Фото: Жирона

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 28-й тур
09.03.2024. Жирона. "Монтильиви"
"Жирона" - "Осасуна" 2:0

"Жирона": Гассанига - Блинд, Лопес, Эрик Гарсия - Гутьеррес, Алейш Гарсия (к), Мартин (Хастин 90+1), Порту (Солис Ромеро Дж. 80) - Савио (Торре 90+1), Довбик (Стуани 80), Цыганков (Коуту 64).

"Осасуна": Эррера - Эррандо, Катена, Унай Гарсия (к) - Мохика, Орос, Торро (Гомес 70), Монкайола, Аресо (Ибаньес 88)- Будимир, Рубен Гарсия (Рауль Гарсия 70).

Голы: Порту 13, Савио 87

В последнее время болельщики "Жироны" взволнованы результатами команды. Причин спада можно назвать много. Везет, что конкуренты тоже теряют очки. В последних 4-х матчах "Жирона" победила лишь однажды. Поэтому игра с "Осасуной" в 28-м туре имела очень важное значение.

Украинцы Цыганков и Довбик вышли в стартовом составе "бело-красных". С первых минут матча была заметна заряженность всей команды. Артем Довбик даже сумел забить быстрый гол, однако, был офсайд. Порадовать трибуны удалось уже на 13-й минуте. Виктор Цыганков отдал скрытый пас на Порту, а тому оставалось только точно пробить в левый нижний угол. Так был открыт счет. Во второй части тайма игра успокоилась. Можно вспомнить лишь один опасный момент. Мохика из "Осасуны" решился на удар из пределов штрафной площадки. Было очень близко к голу, но в ворота мяч все же не полетел.

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Во втором тайме "Осасуна" огрызалась высоким прессингом. Порой это давало плоды. На 60-й минуте Цыганков вдруг схватился за колено. Через мгновения он был заменен. Очень тревожный звоночек перед матчами сборной Украины. Позже мог отличиться Артем Довбик. Он замкнул навес с углового ударом головой, но голкипер совершил блестящий сейв.

В конце встречи "Жирона" забила во второй раз. Гол Савио зафиксировал победу и важные 3 очка. Команда украинцев отодвигает "Барселону" со второго места. До первого "Реала" - 4 очка. Расстояние не критическое, но придется много работать и надеяться на удачу.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
10.03.2024 в 00:40
Слышал Жирона собираецца покупать донецких вонючек. Это правда?
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Комментарии 5
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жажа_the_best (Харьков)
10.03.2024 в 00:40
Слышал Жирона собираецца покупать донецких вонючек. Это правда?
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0
1
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Вarcelinius
10.03.2024 в 01:04
Ну шо там еврейский мальчик Витя, говорят сегодня ассист отдал.
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0
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Вarcelinius
10.03.2024 в 00:12
28 туров позади, а Жирона всё ещё на 2 месте. А ведь многие недалёкие шлемазлы уже начали было её хоронить. *********** "Жирона это несерьёзно."
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3
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Вarcelinius
10.03.2024 в 00:06
Ох же ж Цыган и болезненный чувак, это пздц. Несильный удар в мякоть ноги и у него уже, какая-то травма нарисовалась.
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Вarcelinius
10.03.2024 в 00:02
Довбик превращается в Долбика. Жаль. Сам себя хоронит.
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