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Все омрачила травма Цыганкова. Жирона – Осасуна 2:0. Обзор матча и видео голов
Виктор не доиграл поединок из-за повреждения колена
Getty Images / Global Images Ukraine
Неоднозначный вечер для украинских болельщиков. С одной стороны, Цыганков и Довбик вышли на поле с первых минут, играли хорошо, Виктор записал в свой актив результативную передачу на первый гол, но вингер покинул поле на экваторе второго тайма из-за травмы. Матч против Боснии и Герцеговины – уже 21 марта. Довбик отыграл чуть больше своего соотечественника и проблем со здоровьем не имел, его поменял Стуани.
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"Жирона" возвращается на вторую позицию (62). С "Реалом" команду Мичела разделяют 4 пункта (у "сливочных" есть матч в запасе). Но каталонцы опережают "Барселону" (61) и "Атлетико" (55).
Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Осасуной".
Жирона. "Монтиливи".
Голы: Порту 13, Савио 87
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