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Президент Ла Лиги: Винисиус имеет право громко заявлять о своей ситуации
Тебас – о борьбе Винисиуса против расизма
Фото: Getty Images
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на то, как болельщики относятся к Винисиусу Жуниору.
"Винисиус имеет право громко заявлять о своей ситуации. В борьбе, которую он ведет против расизма, он является примером для подражания. Это игрок с характеристиками, которые привлекают много внимания из-за того, кем он является, и за то, что он утверждает. Я считаю, что он является одним из лучших игроков в мире", — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.
Напомним, в матче 27 тура чемпионата Испании, "Валенсия" - "Реал Мадрид". Болельщики "Валенсии" выкрикивали расистские оскорбления в сторону бразильца.
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