Президент Ла Лиги: Винисиус имеет право громко заявлять о своей ситуации

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на то, как болельщики относятся к Винисиусу Жуниору.

"Винисиус имеет право громко заявлять о своей ситуации. В борьбе, которую он ведет против расизма, он является примером для подражания. Это игрок с характеристиками, которые привлекают много внимания из-за того, кем он является, и за то, что он утверждает. Я считаю, что он является одним из лучших игроков в мире", — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.