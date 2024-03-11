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Флик встретился с Гвардиолой и его бывшим ассистентом для обсуждения работы в Барселоне
Немецкий наставник прощупывает почву
Bong Da
Бывший тренер "Баварии" Ханси Флик становится всё ближе к переезду в Испанию.
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По данным Relevo, немецкий специалист недавно встретился с Хосепом Гвардиолой и Доменеком Торрентом (бывшим ассистентом Пепа), чтобы обсудить внутренние детали работы в "Барселоне".
Ранее сообщалось, что
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Источник:Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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