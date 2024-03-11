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Флик встретился с Гвардиолой и его бывшим ассистентом для обсуждения работы в Барселоне

Испания

Немецкий наставник прощупывает почву

Флик встретился с Гвардиолой и его бывшим ассистентом для обсуждения работы в Барселоне

Bong Da

Новина українською

Бывший тренер "Баварии" Ханси Флик становится всё ближе к переезду в Испанию.

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По данным Relevo, немецкий специалист недавно встретился с Хосепом Гвардиолой и Доменеком Торрентом (бывшим ассистентом Пепа), чтобы обсудить внутренние детали работы в "Барселоне".

Ранее сообщалось, что между Фликом и каталонским клубом уже состоялись первые переговоры о возможном сотрудничестве.

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Барселона Гвардиола Ханси Флик
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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