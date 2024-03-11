Флик встретился с Гвардиолой и его бывшим ассистентом для обсуждения работы в Барселоне

Бывший тренер "Баварии" Ханси Флик становится всё ближе к переезду в Испанию.

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По данным Relevo, немецкий специалист недавно встретился с Хосепом Гвардиолой и Доменеком Торрентом (бывшим ассистентом Пепа), чтобы обсудить внутренние детали работы в "Барселоне".