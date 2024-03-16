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Реал проведет товарищеские матчи для проверки состояния Куртуа и Милитао

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Реал проведет товарищеские матчи для проверки состояния Куртуа и Милитао

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" на международную паузу запланировал проведение внутренних товарищеских поединков. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Тренерский штаб планирует проверить, на сколько готовы голкипер Тибо Куртуа и центральный защитник Эдер Милитао. Анчелотти и медицинский персонал ожидают их возвращения в апреле, однако форсировать выход футболистов на поле не собираются.

Куртуа из-за тяжелой травмы колена находится в лазарете с августа прошлого года. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча. На счету Милитао 49 минут в поединке первого тура Ла Лиги, после чего он также повредил колено.

Читайте такжеАнчелотти: Возможно, Куртуа и Милитао сыграют в четвертьфинале ЛЧ

Следующий официальный матч "Реал" проведет сегодня, 16 марта, против "Осасуны". Первый поединок после международной паузы запланирован на 31 марта – против "Атлетика" Бильбао.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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