Примера. Осасуна — Реал Мадрид 2:4. Винисиус зажигает

"Реал" в гостях очень уверенно победил "Осасуну", которой не хватило всего и сразу, чтобы остановить лидера.

По сути, конкурентными были только стартовые 10 минут игры, по ходу которых команды обменялись голами. Сперва Винисиус забил после потери Катены, а через 3 минуты Будимир расстрелял ворота после углового.

Сразу после этого Вини еще раз вышел на Эрреру, и хотя он не забил, стало ясно, что пространства за спинами защитников "Осасуны" слишком много, и либо Памплона это исправит, либо "Реал" не простит.

15 - @Osasuna players with most goals in a single season in @LaLigaEN history:



20 - Julián Vergara (1935/36) ????????

15 - Sabino Andonegui (1957/58) ????????

15 - ANTE BUDIMIR (2023/24) ????????



Exultant. ???? pic.twitter.com/YJwSvBHM8P — OptaJose (@OptaJose) March 16, 2024

Произошел по итогу второй вариант. Уже на 18-й минуте счет был 2:1 в пользу "Сливочных" - это Вальверде и Карвахаль придумали необычайно изящное взятие ворот. Против обоих защита сыграла чересчур вальяжно.

Перестала работать и атака Памплоны. От нее остались только дальние удары, которые уверенно отбивал Лунин — и на том команды пошли на перерыв.

Ну, а во втором тайме "Осасуна" еще и подустала, и игроки "Реала" начали разрывать уже упомянутое пространство за спинами вовсю. Браим Диас убежал с мячом почти от центра поля и забил на 61-й минуте. Вслед за ним еще более эффектный забег с голом по левому краю удался Винисиусу - несомненно лучшему игроку этого вечера.

Ну, и все — дальше тренер Памплоны Ягоба Аррасате выбросил белый флаг, сняв с игры основу. Мы его понимаем.

Гол Муньоса в добавленное время расстроил только Лунина, который не успел сложиться, но больше ни на что не повлиял.

Ancelotti to Vinicius:



“I love you very much.” pic.twitter.com/YlsmhCEP4E — TC (@totalcristiano) March 16, 2024

В таблице победа укрепила лидерство "Реала" - у него теперь 72 очка, на 10 больше, чем у "Жироны", которая идет второй. Тем временем "Осасуна" осталась на 10-м месте с 36 очками.

29-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Реал Мадрид" - 2:4

Голы: Будимир, 7, Муньос, 90+2 — Винисиус, 4, 64, Карвахаль, 18, Браим Диас, 61

"Осасуна": Эррера — Унаи Гарсия, Катена (Муньос, 70), Эррандо (Крус, 79) — Аресо, Монкайола, Торро, Мой Гомес (Ибаньес, 69), Мохика — Будимир (Рауль Гарсия, 70), Арнаис (Рубен Гарсия, 69)

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Чуамени, Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 85) — Вальверде, Камавинга (Начо, 72), Кроос (Васкес, 77) — Браим Диас (Модрич, 72) — Винисиус (Гюлер, 85), Родриго

Предупреждения: Эррандо, 31, Торро, 55, Унаи Гарсия, 64 — Винисиус, 44, Камавинга, 53