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Примера. Осасуна — Реал Мадрид 2:4. Винисиус зажигает
Отсутствие Беллингема не стало проблемой
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Реал" в гостях очень уверенно победил "Осасуну", которой не хватило всего и сразу, чтобы остановить лидера.
По сути, конкурентными были только стартовые 10 минут игры, по ходу которых команды обменялись голами. Сперва Винисиус забил после потери Катены, а через 3 минуты Будимир расстрелял ворота после углового.
Сразу после этого Вини еще раз вышел на Эрреру, и хотя он не забил, стало ясно, что пространства за спинами защитников "Осасуны" слишком много, и либо Памплона это исправит, либо "Реал" не простит.
15 - @Osasuna players with most goals in a single season in @LaLigaEN history:— OptaJose (@OptaJose) March 16, 2024
20 - Julián Vergara (1935/36) ????????
15 - Sabino Andonegui (1957/58) ????????
15 - ANTE BUDIMIR (2023/24) ????????
Exultant. ???? pic.twitter.com/YJwSvBHM8P
Произошел по итогу второй вариант. Уже на 18-й минуте счет был 2:1 в пользу "Сливочных" - это Вальверде и Карвахаль придумали необычайно изящное взятие ворот. Против обоих защита сыграла чересчур вальяжно.
Перестала работать и атака Памплоны. От нее остались только дальние удары, которые уверенно отбивал Лунин — и на том команды пошли на перерыв.
Ну, а во втором тайме "Осасуна" еще и подустала, и игроки "Реала" начали разрывать уже упомянутое пространство за спинами вовсю. Браим Диас убежал с мячом почти от центра поля и забил на 61-й минуте. Вслед за ним еще более эффектный забег с голом по левому краю удался Винисиусу - несомненно лучшему игроку этого вечера.
Ну, и все — дальше тренер Памплоны Ягоба Аррасате выбросил белый флаг, сняв с игры основу. Мы его понимаем.
Гол Муньоса в добавленное время расстроил только Лунина, который не успел сложиться, но больше ни на что не повлиял.
Ancelotti to Vinicius:— TC (@totalcristiano) March 16, 2024
“I love you very much.” pic.twitter.com/YlsmhCEP4E
В таблице победа укрепила лидерство "Реала" - у него теперь 72 очка, на 10 больше, чем у "Жироны", которая идет второй. Тем временем "Осасуна" осталась на 10-м месте с 36 очками.
29-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" - "Реал Мадрид" - 2:4
Голы: Будимир, 7, Муньос, 90+2 — Винисиус, 4, 64, Карвахаль, 18, Браим Диас, 61
"Осасуна": Эррера — Унаи Гарсия, Катена (Муньос, 70), Эррандо (Крус, 79) — Аресо, Монкайола, Торро, Мой Гомес (Ибаньес, 69), Мохика — Будимир (Рауль Гарсия, 70), Арнаис (Рубен Гарсия, 69)
"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Чуамени, Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 85) — Вальверде, Камавинга (Начо, 72), Кроос (Васкес, 77) — Браим Диас (Модрич, 72) — Винисиус (Гюлер, 85), Родриго
Предупреждения: Эррандо, 31, Торро, 55, Унаи Гарсия, 64 — Винисиус, 44, Камавинга, 53
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