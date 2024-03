Примера. Осасуна — Реал Мадрид 2:4. Винисиус зажигает

"Реал" в гостях очень уверенно победил "Осасуну", которой не хватило всего и сразу, чтобы остановить лидера.

По сути, конкурентными были только стартовые 10 минут игры, по ходу которых команды обменялись голами. Сперва Винисиус забил после потери Катены, а через 3 минуты Будимир расстрелял ворота после углового.

Сразу после этого Вини еще раз вышел на Эрреру, и хотя он не забил, стало ясно, что пространства за спинами защитников "Осасуны" слишком много, и либо Памплона это исправит, либо "Реал" не простит.

15 - @Osasuna players with most goals in a single season in @LaLigaEN history:



20 - Julián Vergara (1935/36) ????????

15 - Sabino Andonegui (1957/58) ????????

15 - ANTE BUDIMIR (2023/24) ????????



Exultant. ???? pic.twitter.com/YJwSvBHM8P