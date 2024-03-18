Бавария все еще интересуется Рональдом Араухо из Барселоны

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо все еще интересует "Баварию".

Но мюнхенский клуб не планирует тратить на игрока кучу денег. В то же время Араухо не спешит договариваться с испанцами о новом контракте.

Судьба футболиста также будет зависеть от будущего тренера "Барселоны", поскольку Хави покидает свой пост в конце этого сезона и от правил финансового фэйр-плей.