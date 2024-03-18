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Бавария все еще интересуется Рональдом Араухо из Барселоны

Испания

Будущее игрока пока неизвестно

Бавария все еще интересуется Рональдом Араухо из Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Барселоны" Рональд Араухо все еще интересует "Баварию".

Но мюнхенский клуб не планирует тратить на игрока кучу денег. В то же время Араухо не спешит договариваться с испанцами о новом контракте.

Судьба футболиста также будет зависеть от будущего тренера "Барселоны", поскольку Хави покидает свой пост в конце этого сезона и от правил финансового фэйр-плей.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Рональд Араухо
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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