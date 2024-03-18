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Бавария все еще интересуется Рональдом Араухо из Барселоны
Будущее игрока пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо все еще интересует "Баварию".
Но мюнхенский клуб не планирует тратить на игрока кучу денег. В то же время Араухо не спешит договариваться с испанцами о новом контракте.
Судьба футболиста также будет зависеть от будущего тренера "Барселоны", поскольку Хави покидает свой пост в конце этого сезона и от правил финансового фэйр-плей.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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