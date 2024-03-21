16-летний Ямал – о сравнении с Месси: В футболе уже не будет такого игрока, как он

Вингер "Барселоны" Ламин Ямал высказался о своём сравнении с легендой каталонского клуба, ныне выступающим в составе "Интер Майами" - Лионелем Месси.

"Это остается на усмотрение прессы. Но другого футболиста, подобного Лео Месси, не будет", – приводит слова Ламина Sport.es.

Ямал - воспитанник "Барселоны". На счету 16-летнего вундеркинда 6 голов и 7 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах в текущем сезоне.

Месси провёл за "сине-гранатовых" 778 игр, в которых забил 672 мяча и отдал 303 ассиста.