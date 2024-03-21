Хави дисквалифицируют на два матча Ла Лиги. Поможет ли тренер Барселоне в Эль Класико против Реала?

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес пропустит два ближайших матча чемпионата Испании за удаление в матче с "Атлетико" (3:0), сообщает Relevo.

Таким образом, Хави не будет присутствовать на поединках своей команды против "Лас-Пальмаса" и "Кадиса". На тренерскую скамью 44-летний специалист вернется к матчу 32-го тура Примеры против мадридского "Реала", который состоится 21 апреля на "Сантьяго Бернабеу".

На данный момент "Барселона" располагается на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 64 очка.