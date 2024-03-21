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Хави дисквалифицируют на два матча Ла Лиги. Поможет ли тренер Барселоне в Эль Класико против Реала?

Испания
Обновлено

Стало известно, сколько пропустит легенда каталонцев

Хави дисквалифицируют на два матча Ла Лиги. Поможет ли тренер Барселоне в Эль Класико против Реала?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес пропустит два ближайших матча чемпионата Испании за удаление в матче с "Атлетико" (3:0), сообщает Relevo.

Таким образом, Хави не будет присутствовать на поединках своей команды против "Лас-Пальмаса" и "Кадиса". На тренерскую скамью 44-летний специалист вернется к матчу 32-го тура Примеры против мадридского "Реала", который состоится 21 апреля на "Сантьяго Бернабеу".

На данный момент "Барселона" располагается на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 64 очка.

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Барселона Хави Реал (Мадрид) дисквалификация Ла Лига
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
21.03.2024 в 14:16
Чи буде Хаві на лаві чи на трибуні великої різниці НЕМА! Зрозуміло його найняли, щоб він налаштовував гру команди, мінізувши помилки своїх гравців, а не критикував роботи суддів! Цікаво інше, що федерацію цікавить чому Віні знову образили, і не цікавить чому смугастенькі переслідують Барсу та її тренера! Чому арбітри чудово бачать лише фоли блаугранос ігноруючи подібні порушення проти них?
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
21.03.2024 в 14:16
Чи буде Хаві на лаві чи на трибуні великої різниці НЕМА! Зрозуміло його найняли, щоб він налаштовував гру команди, мінізувши помилки своїх гравців, а не критикував роботи суддів! Цікаво інше, що федерацію цікавить чому Віні знову образили, і не цікавить чому смугастенькі переслідують Барсу та її тренера! Чому арбітри чудово бачать лише фоли блаугранос ігноруючи подібні порушення проти них?
Ответить
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