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Хави дисквалифицируют на два матча Ла Лиги. Поможет ли тренер Барселоне в Эль Класико против Реала?
Стало известно, сколько пропустит легенда каталонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес пропустит два ближайших матча чемпионата Испании за удаление в матче с "Атлетико" (3:0), сообщает Relevo.
Таким образом, Хави не будет присутствовать на поединках своей команды против "Лас-Пальмаса" и "Кадиса". На тренерскую скамью 44-летний специалист вернется к матчу 32-го тура Примеры против мадридского "Реала", который состоится 21 апреля на "Сантьяго Бернабеу".
На данный момент "Барселона" располагается на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 64 очка.
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