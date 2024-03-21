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Мората: У меня прошлым летом был шанс присоединиться к одному из итальянских грандов
Игрок поделился своими воспоминаниями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Альваро Мората рассказал, что прошлым летом отклонил предложения от итальянских грандов, чтобы подписать новый контракт с мадридским "Атлетико".
"У меня прошлым летом был шанс присоединиться к "Милану", "Роме" или "Интеру", это правда. Меня очень соблазняла "Рома".
Но в конце концов, я решил подписать новое соглашение в "Атлетико", а также помочь клубу с финансовым фэйр-плей, изменив условия своей зарплаты".
Альваро подписал контракт со своим клубом до июня 2026 года.
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