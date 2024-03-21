Мората: У меня прошлым летом был шанс присоединиться к одному из итальянских грандов

Нападающий Альваро Мората рассказал, что прошлым летом отклонил предложения от итальянских грандов, чтобы подписать новый контракт с мадридским "Атлетико".

"У меня прошлым летом был шанс присоединиться к "Милану", "Роме" или "Интеру", это правда. Меня очень соблазняла "Рома".

Но в конце концов, я решил подписать новое соглашение в "Атлетико", а также помочь клубу с финансовым фэйр-плей, изменив условия своей зарплаты".