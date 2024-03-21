  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мората: У меня прошлым летом был шанс присоединиться к одному из итальянских грандов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мората: У меня прошлым летом был шанс присоединиться к одному из итальянских грандов

Испания

Игрок поделился своими воспоминаниями

Мората: У меня прошлым летом был шанс присоединиться к одному из итальянских грандов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Альваро Мората рассказал, что прошлым летом отклонил предложения от итальянских грандов, чтобы подписать новый контракт с мадридским "Атлетико".

"У меня прошлым летом был шанс присоединиться к "Милану", "Роме" или "Интеру", это правда. Меня очень соблазняла "Рома".

Но в конце концов, я решил подписать новое соглашение в "Атлетико", а также помочь клубу с финансовым фэйр-плей, изменив условия своей зарплаты".

Альваро подписал контракт со своим клубом до июня 2026 года.

Читайте такжеИзвестна причина, почему Канселу пропустил матч против мадридского Атлетико
По теме
yellow-arrow
Мората рассказал, кто, по его мнению, может выйти в плей-офф в группе В Евро-2024
yellow-arrow
Лунин подорожал в два раза, Довбик остается самым дорогим украинцем. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги
yellow-arrow
Атлетик Бильбао продлил контракт со своим защитником
Атлетико (Мадрид) Альваро Мората Интер (Милан) Милан Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости