Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лапорта: Я бы очень хотел, чтобы Хави остался на посту тренера Барсы
Президент Барселоны надеется, что Хави останется в команде
Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта хотел бы видеть Хави на посту главного тренера команды в следующем сезоне.
"Я бы очень, очень, очень хотел, чтобы Хави передумал и остался на посту тренера "Барсы". Я не буду давить на него. Все зависит от него. Посмотрим в конце сезона".
Напомним, что Хави объявил об уходе с поста главного тренера команды в конце этого сезона.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина - Исландия. Статистика личных встреч конкурентов за место на Евро-2024
- Шевченко: Сборная Украины показала характер и боролась до последней минуты
- Украина вышла в финал отбора на Евро, новый контракт Лунина и тюрьма для Робиньо. Главные новости за 21 марта
- Левандовский показал класс. Атлетико — Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн