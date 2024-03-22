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Лапорта: Я бы очень хотел, чтобы Хави остался на посту тренера Барсы

Испания

Президент Барселоны надеется, что Хави останется в команде

Лапорта: Я бы очень хотел, чтобы Хави остался на посту тренера Барсы

Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта хотел бы видеть Хави на посту главного тренера команды в следующем сезоне.

"Я бы очень, очень, очень хотел, чтобы Хави передумал и остался на посту тренера "Барсы". Я не буду давить на него. Все зависит от него. Посмотрим в конце сезона".

Напомним, что Хави объявил об уходе с поста главного тренера команды в конце этого сезона.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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