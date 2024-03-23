  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона предложила новый контракт 17-летнему защитнику Пау Кубарси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона предложила новый контракт 17-летнему защитнику Пау Кубарси

Испания

Все ради того, чтобы убрать клаузулу в 10 млн

Барселона предложила новый контракт 17-летнему защитнику Пау Кубарси

Фото: Getty Images

Новина українською

"Барселона" предложила новый контракт 17-летнему защитнику Пау Кубарси. Новое соглашение будет включать продление контракта на 2 года, а также, что самое главное, изменит сумму выкупа игрока, которая сейчас составляет 10 млн евро. Каталонцы не могут предложить большую продленность контракта из-за того, что игроку еще не исполнилось 18.

В последнее время юноша все чаще начал играть в основном составе "блаугранас", а также вчера дебютировал за сборную Испании.

По информации Marca, после того, как защитник достигнет совершеннолетия, ему предложат долгосрочное соглашение до 2030 года.

По теме
yellow-arrow
Президент Барселоны: Де Йонг очень счастлив в команде. Последнее, чего он хочет, это покинуть Барселону
yellow-arrow
Смена чемпионата. Мейсон Гринвуд может перейти в Серию А
yellow-arrow
Тренер Жироны: Довбик не забивал в последних матчах, но обязательно забьет
Испания Барселона Пау Кубарси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости