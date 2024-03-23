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Барселона предложила новый контракт 17-летнему защитнику Пау Кубарси
Все ради того, чтобы убрать клаузулу в 10 млн
Фото: Getty Images
"Барселона" предложила новый контракт 17-летнему защитнику Пау Кубарси. Новое соглашение будет включать продление контракта на 2 года, а также, что самое главное, изменит сумму выкупа игрока, которая сейчас составляет 10 млн евро. Каталонцы не могут предложить большую продленность контракта из-за того, что игроку еще не исполнилось 18.
В последнее время юноша все чаще начал играть в основном составе "блаугранас", а также вчера дебютировал за сборную Испании.
По информации Marca, после того, как защитник достигнет совершеннолетия, ему предложат долгосрочное соглашение до 2030 года.
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