"Барселона" предложила новый контракт 17-летнему защитнику Пау Кубарси. Новое соглашение будет включать продление контракта на 2 года, а также, что самое главное, изменит сумму выкупа игрока, которая сейчас составляет 10 млн евро. Каталонцы не могут предложить большую продленность контракта из-за того, что игроку еще не исполнилось 18.

В последнее время юноша все чаще начал играть в основном составе "блаугранас", а также вчера дебютировал за сборную Испании.

По информации Marca, после того, как защитник достигнет совершеннолетия, ему предложат долгосрочное соглашение до 2030 года.