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"Они ничего не понимают в футболе". Гризманн ответил на критику в свою адрес
Чемпион мира высказался о критике в СМИ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал критические замечания о "недостаточном объёме работы на поле" со своей стороны.
"Все, кто критикует меня, не понимают в футболе", — написал 33-летний форвард в одной из социальных сетей.
В нынешнем сезоне Гризманн провёл в составе "Атлетико" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Контракт француза с "матрасниками" действует до конца июня 2026 года.
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