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"Они ничего не понимают в футболе". Гризманн ответил на критику в свою адрес

Испания
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Чемпион мира высказался о критике в СМИ

"Они ничего не понимают в футболе". Гризманн ответил на критику в свою адрес

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал критические замечания о "недостаточном объёме работы на поле" со своей стороны.

"Все, кто критикует меня, не понимают в футболе", — написал 33-летний форвард в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне Гризманн провёл в составе "Атлетико" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Контракт француза с "матрасниками" действует до конца июня 2026 года.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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