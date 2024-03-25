"Они ничего не понимают в футболе". Гризманн ответил на критику в свою адрес

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал критические замечания о "недостаточном объёме работы на поле" со своей стороны.

"Все, кто критикует меня, не понимают в футболе", — написал 33-летний форвард в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне Гризманн провёл в составе "Атлетико" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Контракт француза с "матрасниками" действует до конца июня 2026 года.