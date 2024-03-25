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Реал Мадрид следит за 16-летним хавбеком из Ривер Плейт

Испания

Франко Мастантуоно заинтересовал испанский клуб

Реал Мадрид следит за 16-летним хавбеком из Ривер Плейт

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" планирует приобрести талантливого игрока, на этот раз они нацелились на молодого полузащитника Франко Мастантуоно из "Ривер Плейта".

По информации издания Marca, скауты испанского клуба отправились в Аргентину, чтобы посмотреть на игру 16-летнего футболиста.

Мастантуоно в нынешнем сезоне за "Ривер Плейт" сыграл 10 матчей, в которых забил один гол.

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Реал (Мадрид) Ривер Плейт
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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