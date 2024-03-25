Реал Мадрид следит за 16-летним хавбеком из Ривер Плейт

Мадридский "Реал" планирует приобрести талантливого игрока, на этот раз они нацелились на молодого полузащитника Франко Мастантуоно из "Ривер Плейта".

По информации издания Marca, скауты испанского клуба отправились в Аргентину, чтобы посмотреть на игру 16-летнего футболиста.

Мастантуоно в нынешнем сезоне за "Ривер Плейт" сыграл 10 матчей, в которых забил один гол.