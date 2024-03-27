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Форвард Барселоны, вероятно, пропустит матч против Лас-Пальмаса
Игрок должен пройти медицинское обследование
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
Участие нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского в матче против "Лас-Пальмаса" под вопросом.
По информации издания Sport.es, игрок почувствовал дискомфорт в бедре под конец поединка плей-офф отбора на Евро-2024 против Уэльса. Футболист должен пройти медицинское обследование.
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Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" состоится 30 марта. Начало - в 22:00.
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Источник:sport.es
Опубликовал: Екатерина Власова
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