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Форвард Барселоны, вероятно, пропустит матч против Лас-Пальмаса

Испания

Игрок должен пройти медицинское обследование

Форвард Барселоны, вероятно, пропустит матч против Лас-Пальмаса

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Участие нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского в матче против "Лас-Пальмаса" под вопросом.

По информации издания Sport.es, игрок почувствовал дискомфорт в бедре под конец поединка плей-офф отбора на Евро-2024 против Уэльса. Футболист должен пройти медицинское обследование.

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Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" состоится 30 марта. Начало - в 22:00.

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Источник:
sport.es
Опубликовал: Екатерина Власова
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