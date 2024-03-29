Барселона предложила своему талантливому защитнику новый контракт - Инсайдер

"Барселона" направила своему защитнику Пау Кубарси предложение по новому контракту.

По информации Фабрицио Романо, каталонцы предлагают игроку долгосрочное соглашение с повышенной заработной платой. Новый договор также будет включать пункт об отступных в размере 1 миллиарда евро. "Барса" надеется заключить соглашение до конца сезона.

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Напомним, что у Кубарси контракт с испанским клубом истекает в июне 2026 года.