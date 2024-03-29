Тонали снова обвинили в ставках, Келси хочет покинуть Шахтер, а Рашфорд рискует пролететь мимо Евро. Главные новости за 28 марта
Самые интересные новости за 28 марта, которые вы могли пропустить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец Захар Бауманн тренировался с основной командой "Манчестер Юнайтед"
Англо-украинский талант "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн вчера тренировался с основной командой. 17-летний игрок выступает за "Манчестер Юнайтед" U-18 и U-21. В текущем сезоне полузащитник отыграл 12 матчей за U-18, в одном из которых забил гол, а также 3 игры за U-21, где тоже сумел забить.
Сандро Тонали получил новые обвинения относительно ставок
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения относительно ставок на футбол полузащитнику "Ньюкасла" Сандро Тонали. Они располагают информацией, что Тонали с 12 августа по 12 октября сделал не менее 50 ставок на футбол. Напомним, что итальянец сейчас отбывает 10-месячную дисквалификацию по этой же причине. Расследование велось Федерацией футбола Италии. Будут ли игроку продлевать срок дисквалификации из-за обвинений FA - неизвестно. Сейчас он действует до 27-го августа.
Маркус Рашфорд может пропустить Евро-2024
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд не гарантировал себе попадание в заявку сборной Англии на чемпионат Европы-2024. По информации The Telegraph, главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт не впечатлен выступлениями форварда в этом сезоне, и примет окончательное решение уже по итогам кампании.
Кевин Келси намерен покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Нападающий "Шахтера" Кевин Келси может действительно покинуть клуб, пишет Telegram-канал "Футбол с вертолета". Как утверждает источник, главным фактором стало не отсутствие игровой практики, а ситуация с безопасностью. На днях в Киеве было попадание в район, где проживает много футболистов "Шахтера". Взрывы вызвали целую панику среди легионеров, но реально покинуть клуб хочет только Келси. Агент футболиста занимается вопросом его аренды в МЛС. Выбор пал на этот чемпионат, поскольку у них трансферное окно открыто до 23 апреля.
"Бавария" хочет подписать Амаду Онана
Мюнхенская "Бавария" готова присоединиться к соревнованию за полузащитника "Эвертона" Амаду Онана. Об этом информирует The Telegraph. Ранее в СМИ появлялась информация о заинтересованности игроком "Барселоной", "Ньюкаслом", "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". 22-летний бельгиец перешел в "Эвертон" из "Лилля" в начале прошлого сезона за 33 миллиона фунтов стерлингов. Нынешняя рыночная стоимость игрока - 48,2 миллиона евро.
"Барселона" интересуется услугами Жоржиньо
Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заинтересовал "Барселону", сообщает Sport. Контракт футболиста с лондонцами завершается этим летом, а переговоров о его продлении до сих пор не было. Отмечается, что каталонцы поддерживали связи с агентом игрока Жоао Сантосом в течение нескольких последних сезонов, но трансфер так и не состоялся. Хотя агент рассказывал, что Жоржиньо не против когда-нибудь присоединиться к "Барселоне".
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