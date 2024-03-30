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Восходящая звезда Реал Мадрида приняла решения покинуть команду
Речь идет о полузащитнике Пауло Яго
Getty Images/Global Images Ukraine
Пауло Яго хочет покинуть "Реал Мадрид". Об этом сообщает Relevo.
По имеющейся информации, 16-летняя восходящая звезда "Реал Мадрида" сообщила, что хочет покинуть команду, причиной этого решения стало негативное отношение к полузащитнику внутри клуба. Отмечается, что за ситуацией с Яго следят клубы из Германии, Франции и Англии.
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Напомним, контракт Яго с "Реал Мадридом" рассчитан до сезона 2024/25. За этот сезон полузащитник отыграл всего три игры.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Вarcelinius
30.03.2024 в 10:56
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