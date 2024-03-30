Испания
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Ключевой игрок Атлетик Бильбао пропустит матч против Реала
А также, вероятно, и финал Кубка Короля
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс пропустит матч против мадридского "Реала".
Клуб на официальном вебсайте сообщил, что игрок будет отсутствовать из-за перегрузки мышц правой ноги.
Это ужасная потеря для "Атлетика". Вингер в этом сезоне Ла Лиги забил 3 гола и отдал 9 ассистов в 24 матчах.
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Стоит отметить, что испанский клуб через неделю сыграет против "Мальорки" в рамках финала Кубка Короля, который "Атлетик" не выигрывал с 1984 года.
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