Ключевой игрок Атлетик Бильбао пропустит матч против Реала

Левый вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс пропустит матч против мадридского "Реала".

Клуб на официальном вебсайте сообщил, что игрок будет отсутствовать из-за перегрузки мышц правой ноги.

Это ужасная потеря для "Атлетика". Вингер в этом сезоне Ла Лиги забил 3 гола и отдал 9 ассистов в 24 матчах.

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Стоит отметить, что испанский клуб через неделю сыграет против "Мальорки" в рамках финала Кубка Короля, который "Атлетик" не выигрывал с 1984 года.