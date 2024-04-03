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Барселона и Арсенал интересуются защитником Фиорентины

Испания

Об этом сообщает Football Transfers

Барселона и Арсенал интересуются защитником Фиорентины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" настроена на продолжение сотрудничества с Жоау Канселу, которого арендовала у "Манчестер Сити". Впрочем, если не получится оформить полноценный траснфер португальца, клуб уже имеет альтернативный вариант в Италии.

По информации издания, клуб проявляет интерес к Майклу Кайоде из "Фиорентины", который в этом сезоне хорошо себя зарекомендовал в команде. Впрочем, каталонцам надо выдержать конкуренцию со стороны "Арсенала", который отправлял скаутов на матчи фиалок и контактировали с агентом игрока на предмет возможного трансфера.

Стоит добавить, что Майкл Кайоде в этом сезоне сыграл 29 матчей, где отметился забитым мячом и 4 ассистами. По данным transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 15 млн евро.

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Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Александр Гресь
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