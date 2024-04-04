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Барселона ещё не определилась относительно будущего Кунде

Испания

Перспективы неясны

Барселона ещё не определилась относительно будущего Кунде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жиль Кунде может покинуть стан каталонской "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, в руководстве "сине-гранатовых" всерьёз задумывается о целесообразности продолжения сотрудничества с французским защитником. Впрочем, окончательное решение ещё не принято.

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Напомним, что в "Барселону" Кунде перешёл летом 2022 года из "Севильи". Сумма трансфера составила более 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне Жиль провёл 35 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячём и двумя ассистами.

Ранее интерес к Кунде проявлял "Пари Сен-Жермен" и ряд топ-клубов английской Премьер-Лиги.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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