От дяди Надаля до беженца из Косово: пять лиц сенсационного финалиста Кубка короля-2024

Содержание Первопроходец

Гений

Звезда

Американец

Вождь

Первопроходец

О "Мальорке" заговорили в контексте футбола в 1991 году.

Это не была какая-то большая команда, но они дошли до финала Кубка короля, где лишь в дополнительное время уступили "Атлетико" Шустера и Футре. Достойный результат.

До этого острова были футбольным захолустьем. Клуб основали в 1916-м, но в элите дебютировали лишь в 1960-м, и то более половины состава одолжили в дубле "Барселоны".

Время от времени на Балеары заезжали легенды прошлого, как Сесар Родригес, но команда была в целом настолько слабой, что когда в 1977-м всех игроков выставили на трансфер, предложений не поступило. Их и даром никто не хотел.

Финал Кубка-1991 не только добавил престижа — он также подарил "Пиратам" их первую звезду. Мигель Анхель Надаль – так его звали, и он был классным волнорезом.

Сразу после матча с "Атлетико" Йохан Кройф забрал парня в "Барселону" за 1,25 млн, а уже там переделал из опорника в защитника, и на этой позиции Надаль отбегал 8 сезонов, выиграл 16 трофеев и получил 6 красных карточек - четвертый результат в истории клуба.

Перед Евро-1996 британская пресса окрестила Надаля "каталонским зверем", с чем не соглашался его племянник:

"Мигель Анхель не был грубым, – говорил Рафаэль журналистам в 2005 году. – Он был техничным игроком. Я регулярно ходил на стадион, чтобы увидеть его, когда он играл за "Мальорку", и еще мы часто играли вдвоем в нашем саду”.

Ага, это Рафа Надаль, о котором вы подумали — грунтовой король с 22 победами на Большом Шлеме.

Еще до того, как стать теннисистом, Рафа делал большие успехи в футболе. Даже сейчас он умеет больше, чем вы можете вообразить.

When Rafa Nadal put 6 past Iker Casillas in a Charity Football match (2010) pic.twitter.com/UWH9pctDv4 — IMS (@IMSSports_) September 27, 2023

При этом любимая команда гения тенниса — "Реал", за который также топят его отец Себастьян и дядя Тони. Тем временем другой дядя Мигель Анхель пытался одеть малыша в сине-гранатовую форму, но тому не понравились цвета.

"Я официальных подсчетов не делал, да и ко всему нас каждый год становится больше, но кажется, что реалистов и кулес в семье примерно поровну".

У Мигеля Анхеля была очень длинная карьера, затянувшаяся на 21 год. В 1999-м он вернулся на Мальорку, где бегал еще 6 сезонов, и сейчас с 259 матчами идет вторым в списке ветеранов клуба.

Ну а завершил Надаль-старший в 2005-м — за несколько недель до того, как его 19-летний племянник выиграл свой первый Ролан Гаррос.

Гений

У "Мальорки" издавна странный менеджмент – это одна из причин, почему клуб редко достигает высот.

Когда в 1997-м "Пираты" вернулись в элиту, что сделал президент Бартоломе Бельтран? Он нанял агентство Bahía Producciones, чтобы то нашло ему тренера — то есть, вручил команду человеку, которого даже не знал.

Кто он был? 41-летний аргентинец, занявший второе место в Клаусуре с "Ураканом" и выигрывавший второстепенный кубок с "Ланусом".

Даже дома Эктор Купер не считался звездой. Когда же на презентации он еще и заговорил о необходимости построения "команды-скалы" на основе железной дисциплины, ленивые островитяне и подавно махнули рукой. То, что было потом, удивило их наибольше.

Скромный новичок Ла Лиги, где выделялись вратарь Карлос Роа, защитник Иван Кампо и юный плеймейкер Хуан Карлос Валерон с первой попытки дошел до финала Кубка, где в серии пенальти уступил "Барсе", а в чемпионате занял пятое место.

"В футболе Купера много лопаты и мало кирки", - иронически заметил журналист Хосе Мария Гарсия.

Тем временем сам тренер только отмахивался – мол, нельзя так много выигрывать и при этом играть плохо, вы что-то путаете.

Очевидно, он был прав. Уже на старте следующего сезона "Мальорка" выиграла Суперкубок, одолев "Барсу" 2:1. В коллектив влились новые фигуры Лоран, Ибагаса, Дани. Они добавили игре немного разнообразия, драйва — и теперь "Киноварь" дотянулась уже до ТОП-3 Ла Лиги, а в Европе вышла в финал Кубка кубков, где, однако, не выдержала натиска "Лацио" Павела Недведа и Кристиана Вьери.

"Мы любим тебя, Эктор, оставайся!" - каждый матч пели трибуны, но Купер уже был слишком популярен в Европе.

Летом 1999-го он перебрался в "Валенсию", чтобы вывести ее в два финала Лиги чемпионов.

На Балеары тренер вернулся еще раз в 2004-м, когда его звезда уже угасала. Тогда ему чудом удалось избежать вылета в первом сезоне, но дальше Купер все же капитулировал и ушел навсегда, хотя Совет директоров того и не желал.

Теперь он на островах бывает как гость. У него здесь есть дом, где он иногда играет на саксофоне прямо с балкона.

Ну, и к внукам тоже порой приезжает — младшая дочь Купера, Эмилия, замужем за нападающим "Мальорки" и обладателем самых роскошных усов Ла Лиги Абдоном Пратсом.

Звезда

Она на островах появилась уже после отъезда Купера в Валенсию.

Конечно, речь о Самюэле Это'О — до сих пор лучшем бомбардире "Мальорки" с 70 голами.

Это чистый фарт, что он попал на Балеары. Все до единого скауты знали, что этот камерунец — бриллиант, однако Флорентино Перес был слишком озабочен поиском суперзвезд для Галактикос, вот их и проигнорировал.

Сейчас Фло стал мудрее и уже так не делает — как следствие, Винисиус и Родриго разрывают Ла Лигу.

Тогда же, в начале нулевых, Сэмми Это'О разрывал "Реал" - не получив шанса на "Бернабеу", он выходил на каждый матч со "Сливочными" как на смертный бой. Взгляните хотя бы на эти 5:1 в Мадриде, когда камерунец завершил карьеру Фернандо Йерро.

Ну и на Кубок, конечно. Это был сезон-2002/03, и они встретились в четвертьфинале - "Реал" и "Мальорка".

Первый матч в Мадриде завершился ничьей 1:1 - на гол Хавьера Портильо ответил Надаль.

На Балеары "Реал" ехал с опаской - знал, что его ждет не только Это'О, но и Альберт Риера, Вальтер Пандиани, Ариэль Ибагаса, великолепный Лео Франко на воротах. Вместо того, чтобы играть от обороны, эти ребята взялись доминировать над Мадридом, разрывать его защиту — и завершилось все безумными 4:0, где Это'О оформил дубль и заработал пенальти.

Еще дальше "Киноварь" убрала с пути "Депортиво" - там уже мстил Пандиани, и, наконец, в финале их ждал "Рекреативо".

В Испании писали, что это был наименее статусный финал Кубка с 1927 года, когда там встречались баскские "Реал Унион" и "Аренас". Но им что до этого? Для "Мальорки" это был главный матч за всю историю клуба. Конечно, они его выиграли.

Чтобы помочь команде Это'О, тогда выступавший за Камерун на Кубке конфедераций, заказал чартер и прилетел за пару часов до игры, где по итогу оформил дубль.

При этом отпраздновать с командой нападающий не мог — ему надо было возвращаться, поэтому он раздал 30 тысяч евро фанатам "на выпивку и паэлью", сел в самолет и улетел.

“Тот выигрыш кубка был моим лучшим моментом в карьере, я серьезно. Для маленького клуба сделать такое почти невозможно. И ко всему, только на Мальорке я чувствовал себя своим — словно частью большой семьи”.

Уже ветераном Сэмми заговорил о возвращении на "Сон Мойш", но не сложилось — со временем его испортили деньги.

Не удалось от того успеха оттолкнуться и "Мальорке". Вскоре Ибагаса, Франко, Ново были в "Атлетико", Риера - в "Бордо", Пандиани - в "Депоре". Об Это'О вы тоже знаете.

Единственное, что осталось – воспоминания. Перед финалом Кубка-2024 все нападающие "Мальорки" - Ларин, Мурики, Абдон - говорят, что "хотят принести трофей, как тогда Это'О".

Американец

О финансовом кризисе-2008 и его влиянии на Ла Лигу можно рассказывать неделями.

Нахальные аферисты, как Дмитрий Питерман или Ахсан Али Сайед, пользовались отсутствием пробок в системе и просто грабили маленькие клубы. Конечно, "Мальорка" не стала исключением.

Первым в 2008-м Балеары посетил британский "водопроводчик" Пол Дэвидсон, который заявил, что "купил акции клуба за 50 млн евро", раздал кучу интервью, запиарился и... исчез.

Дальше последовали слухи об инвесторах с Востока; приплетали даже Гульнару Керимову — дочь тогдашнего президента Узбекистана, впоследствии репрессированную.

Пока же все это тянулось, президент "Мальорки" Матеу Алемани содержал команду в долг. Только в августе 2009-го удалось подписать соглашение с надежным, как он считал, контрагентом.

"Братья Марти Мингарро - серьезные люди, у которых хватит энтузиазма и средств, чтобы управлять клубом и обеспечить его стабильное будущее", - распинался функционер.

Впрочем, уже вскоре оказалось, что братья на мели, и только отдавали свои долги деньгами от продажей лидеров команды — Мойи, Наварро, Аранго, Хурадо.

Ясно, начались протесты, и уже через пару месяцев Алемани отменил соглашение, чтобы продолжить поиски — и так на “Сон Мойш” объявилась семья Серра Феррер. Это было получше, но не настолько, чтобы избежать вылета в 2013 году.

И знаете что? Многие клубы, пережившие подобное в Испании, так и не восстановились - "Сарагоса", "Саламанка", "Рекреативо", "Депор". "Мальорка" легко могла пойти по их стопам, если бы не один нюанс - на Балеарах отдыхают самые богатые люди мира. Не только европейцы, но и американцы.

В 2016 году один из них Роберт Сарвер выкупил кризисный клуб, взяв в компаньоны экс-теннисиста Энди Кольберга и – внимание! – Стива Нэша, которого точно знает каждый, кто интересовался баскетболом в нулевые.

В начале это не приносило особых дивидендов; в 2017-м "Мальорка" даже на сезон упала в 3-й дивизион. Но уже дальше пошло постепенное движение вверх.

Когда в 2021-м Сарвера заксенселили в США борцы со всеми возможными дискриминациями, это не отразилось на "Мальорке". Роберт продал свои акции Кольбергу, а тот нашел еще компаньонов — экс-футболиста Грэма Ле Со и легенду НБА Стива Керра:

“Я друг Энди, и когда он предложил мне стать частью новой инвестиционной группы, я решил, что это интересная возможность. Я был на Мальорке прошлым летом, чтобы посмотреть матч, поддержать команду и встретиться с болельщиками".

Сколько денег они вложили — неизвестно, но прошлым летом "Мальорка" тратила больше всех середняков Ла Лиги. 8 млн за Дардера, 7,5 – за Ларина, еще по 3 – за Саму Кошту и ван дер Хейдена. Параллельно клуб затеял реконструкцию "Сон Мойш", где убирает легкоатлетические дорожки и накрывает северную трибуну.

В “Челси” или “МЮ” фаны могут проклинать американский капитал, но на Балеарах он реально спас клуб от краха.

Вождь

Конечно, речь о Ведате Мурики — косовском гиганте, на котором держится все командное нападение.

Он пришел в январе 2022-го на правах аренды из “Лацио”, где у него ничего не получалось — сразу забил 5 голов и спас “Мальорку” от вылета. Уже через полгода "Киноварь" его выкупила — и в прошлой Ла Лиге косовар забил 15 раз.

Текущий розыгрыш у Мурики не так ярок из-за травм, но когда он выходит, то снова тянет команду, делает кучу скидок, доминирует в борьбе. "Мальорка" играет с пятью защитниками в линию, ее нападение очень ограничено и примитивно. Без огромного труда Ведата ничего не работает.

“У нас в Косово мы играли в грязи. Надо было постараться, чтобы на ней вести мяч. Таким я и вырос — упрямым. Не только на поле, но и в жизни. Это иногда хорошо, иногда плохо”.

Мурики было 5 лет, когда сербы пришли в их городок и приказали всем выметаться прочь. Выступивших против мужчин убивали.

В их семье обошлось без наихудшего — они просто собрали вещи за какой-то час и в компании еще 50 таких же изгнанников поплелись в сторону Албании, где детей подкармливали солдаты НАТО. Вернуться домой вышло уже после войны – и это был далеко не рай. В 15 лет Ведату приходилось выбирать – идти на тренировку или на работу официантом.

Мурики пробил себе дорогу в Европу через "Фенербахче", за который болел его дедушка, но и забивая по 15 голов за сезон не считал себя талантом.

Когда в “Лацио” дела не заладились, он даже хотел бросить футбол и заняться чем-то другим; на аренде в "Мальорку" настояла его жена - и сейчас на косовара молится Пальма.

“Возможно, вам не нравится его стиль, но он и не тот типаж, которого обожают старшеклассницы. Его игра не красива эстетически, зато она эффективна и по-футбольно технична. У него действительно хорошая левая нога”, - говорит экс-куле Андреа Орланди.

Mural of Vedat Muriqi in Mallorca ????????????#CopaDelRey pic.twitter.com/HvxMZqQhbZ — Kosovar Football ???????? (@kosovarfootball) April 4, 2024

Между тем сам Мурики в интервью называет партнеров "непробиваемой стеной" - и это не только отсылка ко временам Надаля и Купера, но и чистая правда.

“Мальорка”, может, не исторический клуб, но она держится за свои традиции, и это дает ей вдохновение претендовать на большие вещи, чем она сама.