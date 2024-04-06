Президент Атлетико: Он играет за Барселону, и это нормально, что он хочет остаться там

Президент "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо прокомментировал решения Жоау Феликса остаться в "Барселоне".

"Он играет за "Барселону", и это нормально, что он хочет остаться там. "Барселона" хочет его, а он "Барселону". Команде повезёт, ведь она получит великолепного игрока. Жоау - фантастический футболист. Он очень хорошо вписался в игру "Барселоны", мы желаем ему всей удачи в мире", — приводит слова президента Marca.