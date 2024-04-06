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Президент Атлетико: Он играет за Барселону, и это нормально, что он хочет остаться там

Испания

Пожелал удачи игроку

Президент Атлетико: Он играет за Барселону, и это нормально, что он хочет остаться там

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Президент "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо прокомментировал решения Жоау Феликса остаться в "Барселоне".

"Он играет за "Барселону", и это нормально, что он хочет остаться там. "Барселона" хочет его, а он "Барселону". Команде повезёт, ведь она получит великолепного игрока. Жоау - фантастический футболист. Он очень хорошо вписался в игру "Барселоны", мы желаем ему всей удачи в мире", — приводит слова президента Marca.

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Напомним, за этот сезон Феликс сыграл 35 игр во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

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Атлетико (Мадрид) Энрике Сересо
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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