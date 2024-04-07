Барселона намерена предложить Педри новый контракт 

21-летний игрок неудачно провел текущую кампанию, находясь вне игры из-за многочисленных травм в течение большей части сезона. В августе прошлого года Педри получил травму подколенного сухожилия и сейчас восстанавливается после мышечной проблемы. Однако, несмотря на ситуации со здоровьем, руководство "Барселоны" убеждено в способностях испанца и поэтому хотят, чтобы игрок подписал с ними новое соглашение.

В ближайшее время каталонский гранд готов связаться с агентом игрока, чтобы предложить ему новое долгосрочное соглашение. Текущий контракт Педри с клубом истекает в 2026 году, но на "Камп Ноу" видят в нем будущую звезду.

Добавим, что испанский полузащитник в этом сезоне за "Барселону" сыграл 24 матча, где отметился 2 голами и 4 передачами.