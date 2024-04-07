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Жирона становилась призером четырех дивизионов Испании. Ла Лига на очереди?
Каталонцы сбавили обороты, но запас очков после первого круга позволяет все еще претендовать на медали
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Еще четверть века назад "бело-красные" выступали в региональной Примере. Тогда это был 5-й дивизион Испании (сейчас – седьмой). В сезоне 1998/99 команда выиграла локальное первенство.
В кампаниях 1988/89 и 2005/06 жиронцы возглавили свою группу в Терсере (IV), а через 2 года достигли аналогичного результата в Сегунде Б (III). В далеком розыгрыше 1935/36 клуб из одноименного города занял первую строчку в Сегунде (II дивизион).
Теперь для полного комплекта еще не хватает наград в элите. За 8 туров до финиша "Жирона" занимает 3-ю позицию. 4-й "Атлетико" отстает на 7 очков.
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