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Жирона становилась призером четырех дивизионов Испании. Ла Лига на очереди?

Испания

Каталонцы сбавили обороты, но запас очков после первого круга позволяет все еще претендовать на медали

Жирона становилась призером четырех дивизионов Испании. Ла Лига на очереди?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Еще четверть века назад "бело-красные" выступали в региональной Примере. Тогда это был 5-й дивизион Испании (сейчас – седьмой). В сезоне 1998/99 команда выиграла локальное первенство.

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В кампаниях 1988/89 и 2005/06 жиронцы возглавили свою группу в Терсере (IV), а через 2 года достигли аналогичного результата в Сегунде Б (III). В далеком розыгрыше 1935/36 клуб из одноименного города занял первую строчку в Сегунде (II дивизион).

Теперь для полного комплекта еще не хватает наград в элите. За 8 туров до финиша "Жирона" занимает 3-ю позицию. 4-й "Атлетико" отстает на 7 очков.

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Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
07.04.2024 в 17:31
Важко буде, утім участь Атлетико в змаганнях ЛЧ дає непогані шанси. Головне Жироні не провалитися у травні!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
07.04.2024 в 17:31
Важко буде, утім участь Атлетико в змаганнях ЛЧ дає непогані шанси. Головне Жироні не провалитися у травні!
Ответить
0
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