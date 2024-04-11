  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона хочет продлить контракт со своим хавбеком - Инсайдер
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона хочет продлить контракт со своим хавбеком - Инсайдер

Испания
Обновлено

Педри, вероятно, останется в Испании

Барселона хочет продлить контракт со своим хавбеком - Инсайдер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" хочет продлить сотрудничество со своим полузащитником Педри.

По информации Фабрицио Романо, руководство испанского клуба предложит игроку новый договор. Ожидается, что переговоры состоятся в конце этого сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

У Педри контракт с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года. Полузащитник за клуб во всех турнирах нынешнего сезона сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

Читайте такжеПСЖ хочет подписать юного таланта Барселоны
По теме
yellow-arrow
Бущан: Я не эксперт по пропущенным голам, считаю, что Лунин сыграл хороший матч против Сити
yellow-arrow
Испанский телеканал уволил своего сотрудника за унизительный комментарий в адрес вингера Барселоны
yellow-arrow
Яремчук покинет Валенсию по окончанию сезона, - СМИ
Барселона Педри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости