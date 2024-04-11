Барселона хочет продлить контракт со своим хавбеком - Инсайдер

"Барселона" хочет продлить сотрудничество со своим полузащитником Педри.

По информации Фабрицио Романо, руководство испанского клуба предложит игроку новый договор. Ожидается, что переговоры состоятся в конце этого сезона.

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У Педри контракт с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года. Полузащитник за клуб во всех турнирах нынешнего сезона сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.