Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона хочет продлить контракт со своим хавбеком - Инсайдер
Педри, вероятно, останется в Испании
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" хочет продлить сотрудничество со своим полузащитником Педри.
По информации Фабрицио Романо, руководство испанского клуба предложит игроку новый договор. Ожидается, что переговоры состоятся в конце этого сезона.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
У Педри контракт с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года. Полузащитник за клуб во всех турнирах нынешнего сезона сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
Читайте такжеПСЖ хочет подписать юного таланта Барселоны
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Спасение Лунина после удара Холанда - в списке лучших сейвов недели в ЛЧ
- "Такой шанс дается раз в жизни". Маркевич высказался по поводу игроков для Олимпийской сборной
- Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити
- Жирона становилась призером четырех дивизионов Испании. Ла Лига на очереди?
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная жена и теннис. Давид Де Хеа наслаждается жизнью без футбола. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн