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Карло Анчелотти раскрыл метод, по которому Реал Мадрид планирует победить Манчестер Сити

Испания
Обновлено

Поможет ли Реалу ментальный настрой?

Карло Анчелотти раскрыл метод, по которому Реал Мадрид планирует победить Манчестер Сити

gianlucadimarzio

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Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти рассказал о том, как собирается выиграть у "Манчестер Сити". Цитирует тренера AS.

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"Мне не давал покой наш физический аспект, но сейчас я спокоен. Мы собираемся выиграть игру не физически, а благодаря ментальному настрою. "Манчестер Сити" физически очень силен, но мы сможем противостоять ему", — сказал Анчелотти.

Напомним, первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Реал Мадридом" и "Манчестер Сити" завершился со счётом 3:3. Ответная встреча запланирована на 17 апреля в Манчестере.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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