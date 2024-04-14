Карло Анчелотти раскрыл метод, по которому Реал Мадрид планирует победить Манчестер Сити

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти рассказал о том, как собирается выиграть у "Манчестер Сити". Цитирует тренера AS.

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"Мне не давал покой наш физический аспект, но сейчас я спокоен. Мы собираемся выиграть игру не физически, а благодаря ментальному настрою. "Манчестер Сити" физически очень силен, но мы сможем противостоять ему", — сказал Анчелотти.

Напомним, первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Реал Мадридом" и "Манчестер Сити" завершился со счётом 3:3. Ответная встреча запланирована на 17 апреля в Манчестере.