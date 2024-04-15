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Дженоа хочет активировать функцию выкупа защитника Ювентуса - Инсайдер

Испания

Кони Де Винтер останется в Дженоа

Дженоа хочет активировать функцию выкупа защитника Ювентуса - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 15 апреля, состоялся матч "Фиорентина" - "Дженоа" (1:1). В стартовом составе команды, которая играла на выезде, вышел арендованный из "Ювентуса" защитник Кони Де Винтер.

По информации Фабрицио Романо, после сегодняшнего поединка "Дженоа" активирует опцию выкупа игрока. "Ювентус" получит 8 миллионов евро за бельгийского защитника.

Кони Де Винтер в нынешнем сезоне Серии А сыграл 24 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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