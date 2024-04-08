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Ювентус вскоре подпишет вингера Лацио - Инсайдер
Соглашение будет подписано в ближайшее время
ANSA
"Ювентус" близок к подписанию вингера "Лацио" Фелипе Андерсона.
По информации Фабрицио Романо, между игроком и клубом есть устная договоренность, но пока еще уточняются некоторые детали. Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время.
У Андерсона контракт с "Лацио" завершается в июне 2024 году. Вингер в нынешнем сезоне Серии А сыграл 31 матч, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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