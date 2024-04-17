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Беллингем: Мне безразлична критика
Игрок высказался накануне матча Лиги чемпионов
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем отреагировал на критику относительно его игры.
"Мне безразлична критика, я должен реагировать на поле. Я не ожидал, что забью столько голов, и, конечно, теперь хочу забивать еще больше".
"Я покажу свою реакцию на поле", - добавил игрок.
Напомним, что ближайший матч "Реала" состоится 17 апреля. Они сыграют против "Манчестер Сити" в рамках Лиги чемпионов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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