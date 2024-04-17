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Беллингем: Мне безразлична критика

Испания
Обновлено

Игрок высказался накануне матча Лиги чемпионов

Беллингем: Мне безразлична критика

Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем отреагировал на критику относительно его игры.

"Мне безразлична критика, я должен реагировать на поле. Я не ожидал, что забью столько голов, и, конечно, теперь хочу забивать еще больше".

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"Я покажу свою реакцию на поле", - добавил игрок.

Напомним, что ближайший матч "Реала" состоится 17 апреля. Они сыграют против "Манчестер Сити" в рамках Лиги чемпионов.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Джуд Беллингем
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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