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Барселона получила штраф от УЕФА за расистское поведение болельщиков
Клуб должен уплатить штраф
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" получила штраф от УЕФА за поведение своих болельщиков во время поединка четвертьфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ", а именно в первом матче в Париже.
Апелляционный комитет постановил, что "Барселона" будет оштрафована на 2 тысячи евро за зажигание файеров, 5 тысяч на возмещение убытков, а также свяжется с "ПСЖ" в течение 30 дней, чтобы оплатить ремонт сидений, и 25 тысяч евро за расистское поведение своих фанатов.
Кроме того, испанцам запретят продавать билеты своим болельщикам на выездные игры в Европе, если будет еще одно нарушение.
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