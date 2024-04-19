Капитан мадридского Реала покинет свой клуб летом - Источник

Капитан мадридского "Реала" Начо Фернандес не планирует продолжать сотрудничество со своим клубом.

По информации издания MARCA, игрок уведомил свое руководство, что покинет столичный клуб в конце этого сезона как свободный агент.

Начо, воспитанник молодежной академии "Реала", является частью основной команды уже более десяти лет. Защитник в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 23 матча, в которых не отметился никакими результативными действиями.

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