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СМИ: Барселона готова предложить Унаи Эмери контракт
Эмери не против вернуться в чемпионат Испании
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселону" может возглавить Унаи Эмери, сообщает TEAMtalk.
По имеющейся информации, главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери попал "под прицел" "Барселоны". Отмечается, что если "Барселоне" не удастся переубедить Хави остаться в команде, главный тренером на следующий сезон станет Унаи Эмери.
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Напомним, контракт Унаи Эмери с "Астон Виллой" действует до 2027 года.
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Источник:TEAMtalk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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