  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Барселона готова предложить Унаи Эмери контракт
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Барселона готова предложить Унаи Эмери контракт

Испания

Эмери не против вернуться в чемпионат Испании

СМИ: Барселона готова предложить Унаи Эмери контракт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселону" может возглавить Унаи Эмери, сообщает TEAMtalk.

По имеющейся информации, главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери попал "под прицел" "Барселоны". Отмечается, что если "Барселоне" не удастся переубедить Хави остаться в команде, главный тренером на следующий сезон станет Унаи Эмери.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, контракт Унаи Эмери с "Астон Виллой" действует до 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.04.2024
yellow-arrow
Куртуа принял участие в тренировке Реала накануне Эль-Классико
yellow-arrow
Жирона - Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости