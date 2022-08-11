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Первый матч и первый трофей. Видео голов и обзор матча Реал - Айнтрахт 2:0
Еще один трофей в музей мадридского гранда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Для мадридского "Реала" эта игра была первой в новом сезоне, и сразу команде Карло Анчелотти пришлось сражаться за европейский трофей. Однако этот фактор не стал проблемой для "меренг", которые уверенно переиграли победителя Лиги Европы, "Айнтрахт", и завоевали Суперкубок УЕФА. Очередной гол на свой счет записал Карим Бензема, вышедший на второе место в списке лучших бомбардиров в истории "Реала" и обошедший самого Рауля. Но Криштиану Роналду далеко впереди – у португальца на 126 результативных ударов больше, поэтому превзойти его показатель будет сложно.
Суперкубок УЕФА. Хельсинки. Стадион: "Олимпийский"
”Реал” - “Айнтрахт” - 2:0
Голы: Алаба, 37, Бензема, 65
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