В следующем сезоне у Базеля будет новый главный тренер
Шульц заменит Хайко Фогеля
Фото: fcb.ch
В четверг, 11 мая, "Базель" сенсационно обыграл "Фиорентину" (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. А уже на следующий день швейцарский клуб назначил нового главного тренера.
Им стал немецкий специалист Тимо Шульц - с ним заключили двухлетний контракт. Шульц приступит к своим обязанностям уже со следующего сезона. До этого 45-летний Шульц работал в клубе второго дивизиона Бундеслиги "Санкт-Паули".
Сейчас исполняющим обязанности главного тренера "Базеля" является немец Хайко Фогель. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 42 очка.
✍️ Sali Timo ????????— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) May 12, 2023
Timo Schultz wird ab der kommenden Saison unser neuer Cheftrainer. Er unterschreibt für 2️⃣ Jahre. Herzlich willkommen!
ℹ️???? https://t.co/dTWPH77eIK #FCBasel1893 #MirSinBasel #SaliTimo #rotblaulive
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Швейцария продолжает отдаляться
- Динамо примет Черноморец, Барса должна стать чемпионом. Расписание футбола на 8-14 мая
- +750 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11 мая
- Зинченко вылетел до конца сезона, Александрия отобрала очки у Днепра-1. Главные новости за 11 мая
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО