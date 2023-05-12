В следующем сезоне у Базеля будет новый главный тренер

В четверг, 11 мая, "Базель" сенсационно обыграл "Фиорентину" (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. А уже на следующий день швейцарский клуб назначил нового главного тренера.

Им стал немецкий специалист Тимо Шульц - с ним заключили двухлетний контракт. Шульц приступит к своим обязанностям уже со следующего сезона. До этого 45-летний Шульц работал в клубе второго дивизиона Бундеслиги "Санкт-Паули".

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера "Базеля" является немец Хайко Фогель. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 42 очка.