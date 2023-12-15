Кобин: В группе Лиги чемпионов Шахтер и так прыгнул выше головы

Экс-игрок " Шахтера " Василий Кобин оценил выступление "горняков" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, где команда в группе с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном" заняла третье место и весной сыграет в Лиге Европы.

– В последнем матче с "Порту" все испортил быстрый гол хозяев. Дончанам, которым нужна была победа для выхода в плей-офф, ничего не оставалось, как раскрываться, а игра с открытым забралом, в отличие от "Порту", не является их "коньком".

– Вы считаете, что несмотря на пропущенный в дебюте мяч "горнякам" следовало действовать от обороны, рассчитывая на контрвыпады и домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений?

– Склоняюсь к такому варианту, но я не владею информацией, каким был план у "горняков" на игру. Хотя, если учесть, что в центре обороны в старте вышел Ракицкий, а на левый фланг защиты вернулся Матвиенко, то гости большое внимание уделяли надежности тыла.

– К сожалению, в обмене ударами дончане вновь выглядели неубедительно, как это уже случалось в недавних поединках еврокубков с "Айнтрахтом", "Боруссией", "Фейеноордом".

– Видимо, "горняки" оказались не готовы к тому, что "Порту" будет действовать так агрессивно. Хозяева произвели сильное впечатление заточенностью на атаку, умением прессинговать, высокими скоростями. Помогала им и поддержка болельщиков, которые гнали команду вперед. Справиться с таким давлением было очень трудно.

Преимущество "Порту" сомнений не вызывало. Убежден, что этот матч станет хорошим уроком для молодых "горняков". Кстати, как по мне, футболисты "Шахтера" и так прыгнули выше головы, набрав девять очков в такой сильной группе. Что касается потерянной путевки в плей-офф, то "горнякам" нельзя было проигрывать "Порту" в первом круге.

– Впереди у "Шахтера" выступление следующей весной в Лиге Европы. По Вашему мнению, как долго продержатся "горняки" в этом турнире?

– Очень многое будет зависеть от результатов жеребьевки, а также сумеют ли сохранить "горняки" своих лидеров.