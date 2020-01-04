Бывший форвард Динамо может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Мбокани заинтересовал "Фенербахче"
Экс-форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани собирается покинуть "Антверпен" по окончанию сезона, voetbalbelgie.be.
34-летний конголезец привлёк внимание "Фенербахче", к которому может присоединиться в июле на правах свободного агента. Уже сейчас Дьемерси может провести предварительные переговоры с клубом по поводу летнего перехода.
В нынешнем сезоне Мбокани отметился 19 голами и 9 ассистами в 27 матчах за "Антверпен".
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uprise (Минск)
04.01.2020 в 13:10
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