Бывший форвард Динамо может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Экс-форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани собирается покинуть "Антверпен" по окончанию сезона, voetbalbelgie.be.

34-летний конголезец привлёк внимание "Фенербахче", к которому может присоединиться в июле на правах свободного агента. Уже сейчас Дьемерси может провести предварительные переговоры с клубом по поводу летнего перехода.

В нынешнем сезоне Мбокани отметился 19 голами и 9 ассистами в 27 матчах за "Антверпен".