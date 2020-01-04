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Бывший форвард Динамо может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Трансферы
(1 голосов)

Мбокани заинтересовал "Фенербахче"

Бывший форвард Динамо может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Новина українською

Экс-форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани собирается покинуть "Антверпен" по окончанию сезона, voetbalbelgie.be.

34-летний конголезец привлёк внимание "Фенербахче", к которому может присоединиться в июле на правах свободного агента. Уже сейчас Дьемерси может провести предварительные переговоры с клубом по поводу летнего перехода.

В нынешнем сезоне Мбокани отметился 19 голами и 9 ассистами в 27 матчах за "Антверпен".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Дьемерси Мбокани Антверпен
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Комментарии (1)
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uprise (Минск)
04.01.2020 в 13:10
Как свободный агент он бы и Динамо пригодился
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