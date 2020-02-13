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Челси согласовал личный контракт с Зиешем – Тен Хаг подтвердил переезд игрока Аякса в Лондон

Трансферы
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"Синие" могут ликовать

Челси согласовал личный контракт с Зиешем – Тен Хаг подтвердил переезд игрока Аякса в Лондон
Новина українською

Марокканский игрок "Аякса" Хаким Зиеш летом перейдет в "Челси". Нидерландское издание De Telegraaf сообщает, что голландский гранд согласился отпустить футболиста за 45 миллионов евро. Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Твиттере подтверждает информацию, добавляя, что контракт будет подписан до 2025 года. Зарплата Зиеша в Лондоне составит 5 миллионов евро (без бонусов). "Челси" обогнал другие немецкие и английские клубы в борьбе за Хакима.

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Поражает статистика футболиста: 26-летний вингер в прошлом сезоне наколотил 16 мячей и отдал 13 голевых передач в Эредивизи. В текущей кампании у него 8+21 по системе "гол + пас" в 29 матчах во всех турнирах. Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг подтвердил трансфер Зиеша в летнее трансферное окно. Цитирует специалиста Fox Sports.

"Этот трансфер назревал. Мы ожидали, что он случится. Лично я думал, что Хаким переедет еще год или два назад. Каждое трансферное окно я думал: "Ох, вау, он остается". Мы просто счастливы, что он будет выступать за нас до конца сезона".

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В статье: Аякс (Амстердам) Челси (Лондон) Хаким Зиеш Эрик тен Хаг
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