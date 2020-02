Челси согласовал личный контракт с Зиешем – Тен Хаг подтвердил переезд игрока Аякса в Лондон

Марокканский игрок "Аякса" Хаким Зиеш летом перейдет в "Челси". Нидерландское издание De Telegraaf сообщает, что голландский гранд согласился отпустить футболиста за 45 миллионов евро. Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Твиттере подтверждает информацию, добавляя, что контракт будет подписан до 2025 года. Зарплата Зиеша в Лондоне составит 5 миллионов евро (без бонусов). "Челси" обогнал другие немецкие и английские клубы в борьбе за Хакима.

Hakim #Ziyech is getting closer to #Chelsea from #Ajax for €45M. Talks ongoing between two clubs to finalize the deal. For him is ready a contract until 2025 with a wages of €5M + bonuses a year. Marina anticipated competition from many english and german clubs. #transfers #CFC