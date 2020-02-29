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Тамаш Кадар: Были переговоры с российскими клубами, особенно был близок Сочи

Трансферы
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Венгерский защитник рассказал почему перешел в "Шаньдун Лунэн"

Тамаш Кадар: Были переговоры с российскими клубами, особенно был близок Сочи
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Экс-защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар прокомментировал свой переход в китайский "Шаньдун Лунэн".

"Мы не вели переговоры с другими китайскими клубами, кроме "Шаньдун Лунэна". Они меня убедили перейти.

Были переговоры с российскими клубами, особенно с "Сочи", но официального предложения не было", – рассказал Тамаш Кадар.

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В статье: Динамо (Киев) Шаньдун Лунэн (Китай) Тамаш Кадар
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Источник:
csakfoci.hu
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