Официально: Тоттенхэм продал хавбека в Монреаль Импакт
Речь о Викторе Ваньяме
Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма продолжит карьеру в MLS. Пресс-служба "шпор" сообщает о продаже кенийского исполнителя в канадский клуб "Монреаль Импакт". Руководство "лилейно-белых" желает Ваньяме успехов в дальнейшей карьере.
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Футболист будет выступать в "Монреале" под руководством экс-игрока сборной Франции Тьерри Анри. Детали перехода не сообщаются.
Всего Ваньяма сыграл за "Тоттенхэм" в 97 матчах во всех турнирах после трансфера из "Саутгемптона" в 2016 году – в активе Виктора 7 голов. Под руководством Жозе Моуриньо кениец не выходил на поле в официальных поединках.
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Источник:Spurs
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Комментарии (1)
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sawyer3273 (Тель-Авив)
04.03.2020 в 11:14
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