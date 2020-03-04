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Официально: Тоттенхэм продал хавбека в Монреаль Импакт

Трансферы
(1 голосов)

Речь о Викторе Ваньяме

Официально: Тоттенхэм продал хавбека в Монреаль Импакт
Новина українською

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма продолжит карьеру в MLS. Пресс-служба "шпор" сообщает о продаже кенийского исполнителя в канадский клуб "Монреаль Импакт". Руководство "лилейно-белых" желает Ваньяме успехов в дальнейшей карьере.

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Футболист будет выступать в "Монреале" под руководством экс-игрока сборной Франции Тьерри Анри. Детали перехода не сообщаются.

Всего Ваньяма сыграл за "Тоттенхэм" в 97 матчах во всех турнирах после трансфера из "Саутгемптона" в 2016 году – в активе Виктора 7 голов. Под руководством Жозе Моуриньо кениец не выходил на поле в официальных поединках.

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В статье: Виктор Ваньяма Тоттенхэм (Лондон) Монреаль Импакт (Канада)
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Источник:
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Комментарии (1)
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sawyer3273 (Тель-Авив)
04.03.2020 в 11:14
"В текущем сезоне Ваньяма сыграл за "Тоттенхэм" в 97 матчах во всех турнирах", ого - монстр
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