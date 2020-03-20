Намекая на Погба... или Холанда? Райола заявил, что хочет привезти летом в Мадрид великого игрока

Скандальный футбольный агент Мино Райола не исключил трансфер Поля Погба в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно. Цитирует Мино Marca.

"Я очень хочу привезти великого игрока в мадридский "Реал", постараюсь сделать это летом. Я бы гордился подобным трансфером. Погба? Поль переживает трудные времена, давайте говорить прямо, ведь люди в Англии очень восприимчивы – француз сконцентрирован на финише сезона с "Юнайтед", они могли бы попасть в ЛЧ. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. К нему был большой интерес в прошлом году, но тогда переход не состоялся. Посмотрим, что будет сейчас".

"Холанд – изумруд. Очень здорово наблюдать за его прогрессом. Никто не мог подумать, что он так быстро адаптируется к Бундеслиге и Лиге чемпионов. Он будет играть в Дортмунде столько, сколько потребуется. Не думаю, что он покинет Германию этим летом".

Поль Погба почти не играет в текущем сезоне из-за проблем со здоровьем. Райола также является агентом Эрлинга Холанда.