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Намекая на Погба... или Холанда? Райола заявил, что хочет привезти летом в Мадрид великого игрока

Трансферы
(1 голосов)

Вряд ли это Холанд – Эрлинг еще не добился настоящих футбольных вершин

Намекая на Погба... или Холанда? Райола заявил, что хочет привезти летом в Мадрид великого игрока
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Скандальный футбольный агент Мино Райола не исключил трансфер Поля Погба в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно. Цитирует Мино Marca.

"Я очень хочу привезти великого игрока в мадридский "Реал", постараюсь сделать это летом. Я бы гордился подобным трансфером. Погба? Поль переживает трудные времена, давайте говорить прямо, ведь люди в Англии очень восприимчивы – француз сконцентрирован на финише сезона с "Юнайтед", они могли бы попасть в ЛЧ. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. К нему был большой интерес в прошлом году, но тогда переход не состоялся. Посмотрим, что будет сейчас".

"Холанд – изумруд. Очень здорово наблюдать за его прогрессом. Никто не мог подумать, что он так быстро адаптируется к Бундеслиге и Лиге чемпионов. Он будет играть в Дортмунде столько, сколько потребуется. Не думаю, что он покинет Германию этим летом".

Поль Погба почти не играет в текущем сезоне из-за проблем со здоровьем. Райола также является агентом Эрлинга Холанда.

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В статье: Поль Погба Реал (Мадрид) Мино Райола Эрлинг Холанд
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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LR1991 (Калуш)
20.03.2020 в 13:00
А що, вони уже стали великими?
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Vantala (Kharkiv)
20.03.2020 в 12:05
Погба - сбитый летчик. Намучаются с ним, если возьмут.
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