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Фердинанд советует МЮ подписать Кейна и Санчо – есть данные, что Джейдон уже дал согласие на переход

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Фердинанд советует МЮ подписать Кейна и Санчо – есть данные, что Джейдон уже дал согласие на переход
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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд посоветовал "дьяволам" приобрести нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна и вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Цитирует Фердинанда Goal.com.

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"Кейн будет расстроен, если останется в Лондоне. Его недавние слова означают, что он уйдет из "Тоттенхэма". Гарри хочет выигрывать трофеи. Это сигнал другим клубам – он идеально подходит "МЮ". За Кейна также будут сражаться "Реал" и "Ювентус". Его цена – примерно £ 130 млн".

"Санчо интересуются "МЮ", "Челси" и "ПСЖ". "Юнайтед" – лучшее место для него, но здесь я предвзят. Джейдон — один из сильнейших молодых футболистов в мире, у него огромный потенциал. Он стоит £ 100 млн, ведь англичанин сможет выступать еще 10 лет на высоком уровне. Рашфорд, Марсиаль, Кейн, Санчо – защитники будут дрожать еще до стартового свистка".

Как сообщает издание Independent.ie, "Юнайтед" пообещал футболисту майку с седьмым номером и зарплату 450 тысяч евро в неделю, но только после 2 лет выступлений за клуб. Джейдон предварительно согласен на переезд в Манчестер даже в том случае, если "дьяволы" не будут выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Рио Фердинанд Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Джейдон Санчо
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