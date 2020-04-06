Marca: Реал следит за Мартинесом и Холандом – Флорентино Пересу больше импонирует Эрлинг

Мадридский "Реал" продолжает поиски нового центрального нападающего. Как сообщает испанское издание Marca, руководство клуба следит за форвардом миланского "Интера" Лаутаро Мартинесом и страйкером дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

Известно, что аргентинцем также интересуется каталонская "Барселона" – "сине-гранатовые" хотят найти замену 33-летнему Луису Суаресу. В связи с этим, особенно интересно, что президенту "королевского клуба" Флорентино Пересу больше нравится именно нападающий "шмелей".

По информации источника, "сливочные" могут предложить немецкому клубу обмен с доплатой на Луку Йовича, который так и не смог адаптироваться в чемпионате Испании.