  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Marca: Реал следит за Мартинесом и Холандом – Флорентино Пересу больше импонирует Эрлинг
В тренде

Marca: Реал следит за Мартинесом и Холандом – Флорентино Пересу больше импонирует Эрлинг

Трансферы
(1 голосов)

Хорошая новость для Райолы

Marca: Реал следит за Мартинесом и Холандом – Флорентино Пересу больше импонирует Эрлинг
Новина українською

Мадридский "Реал" продолжает поиски нового центрального нападающего. Как сообщает испанское издание Marca, руководство клуба следит за форвардом миланского "Интера" Лаутаро Мартинесом и страйкером дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

Читайте такжеНамекая на Погба... или Холанда? Райола заявил, что хочет привезти летом в Мадрид великого игрока

Известно, что аргентинцем также интересуется каталонская "Барселона" – "сине-гранатовые" хотят найти замену 33-летнему Луису Суаресу. В связи с этим, особенно интересно, что президенту "королевского клуба" Флорентино Пересу больше нравится именно нападающий "шмелей".

По информации источника, "сливочные" могут предложить немецкому клубу обмен с доплатой на Луку Йовича, который так и не смог адаптироваться в чемпионате Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Флорентино Перес Реал (Мадрид) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
06.04.2020 в 15:01
Давно пора! И Бензема перестанет называть себя "Формулой 1"
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
06.04.2020 в 14:23
Холланд однозначно приличнее смотрится
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...