СМИ: Месси может перейти в Интер, переговоры уже начались

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в миланском "Интере", как сообщает итальянское издание Tuttosport со ссылкой на TNT Sports. Издание отмечает, что решение о переходе будет принимать сам аргентинский исполнитель, но менеджер "нерадзурри" уже активно работает над сенсационным трансфером.

По информации источника, у Лионеля также есть предложение от "Ньюэллс Олд Бойз" – Месси занимался в молодежной академии аргентинского клуба с 1995 по 2000 год.

#TNTSportsEnCasa | VOLVIÓ LA BOMBA ???? @mccastilla RECARGADO



????️ "Thiago Almada irá al Inter ???????? con LIONEL MESSI" ????

????️ "La fianza de Ronaldinho ???????? se pagó desde una cuenta en Barcelona". ¿La habrá pagado Messi? ¿Volverán a jugar juntos?" pic.twitter.com/k2lJVNx1zU — TNT Sports LA (en ????) (@TNTSportsLA) April 8, 2020

Аргентинский нападающий провел всю профессиональную карьеру в Каталонии, 32-летний форвард выиграл шесть Золотых мячей. Ранее бывший президент "Интера" Массимо Моратти заявил, что клуб имеет право помечтать о подписании Месси.