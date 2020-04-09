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СМИ: Месси может перейти в Интер, переговоры уже начались

Трансферы
(1 голосов)

Необычные карантинные слухи…

СМИ: Месси может перейти в Интер, переговоры уже начались
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Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в миланском "Интере", как сообщает итальянское издание Tuttosport со ссылкой на TNT Sports. Издание отмечает, что решение о переходе будет принимать сам аргентинский исполнитель, но менеджер "нерадзурри" уже активно работает над сенсационным трансфером.

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По информации источника, у Лионеля также есть предложение от "Ньюэллс Олд Бойз" – Месси занимался в молодежной академии аргентинского клуба с 1995 по 2000 год.

Аргентинский нападающий провел всю профессиональную карьеру в Каталонии, 32-летний форвард выиграл шесть Золотых мячей. Ранее бывший президент "Интера" Массимо Моратти заявил, что клуб имеет право помечтать о подписании Месси.

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В статье: Лионель Месси Ньюэллс Олд Бойз (Аргентина) Барселона Интер (Милан)
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Источник:
Tuttosport

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Комментарии (6)
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York (Донецк)
09.04.2020 в 14:16
Новости заканчиваются...
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+1
0
Evhen777 (Luhansk)
09.04.2020 в 14:13
а смысл?
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0
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Spokoyno (Киев)
09.04.2020 в 14:40
"італійське видання Tuttosport" щось на плітках заробить
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PiterCantrope (Франківськ)
09.04.2020 в 13:35
Те що він пограє за "Ньюелз" ще віриться, тільки не в найближчий рік чи два. А от за "Інтер" точно ні)) Чекаємо на коментар офіційного представника "Барселони" на цьому форумі, мсьє Доріана.
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Инспектор ( )
09.04.2020 в 13:08
Информация не соответствует действительности? Ждем подтверждение из Монреаля
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Spokoyno (Киев)
09.04.2020 в 12:58
Авжеж "може" Хтось заробити під час "футбольного штилю" на тухлій качці про володаря ЗМ
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