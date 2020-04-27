Виллиан ответил на предложение Луческу о продолжении карьеры в Ювентусе

Бывший бразильский атакующий хавбек "Шахтера" 2007-2013 годов Виллиан, который сейчас выступает в "Челси", отреагировал на совет своего наставника в донецком клубе Мирчи Луческу о продолжении карьеры в "Ювентусе".

Виллиан назвал Луческу тренером, ему очень во многом помог.

Я приехал из Бразилии совсем молодым, а он меня многому научил, был очень требователен, он профессионал. Я рад, что он выражает свое мнение. Если буду переходить, то только в большой клуб. Но сейчас я игрок "Челси", у меня нет никаких предложений о переходе в другой клуб и я об этом не думаю.

30 июня у Виллиана закончится контракт с "Челси". Накануне клуб предложил бразильскому легионеру продление контракта на 2 года.

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