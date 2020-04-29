"Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день". Агент уже видит лидера Наполи в Челси

Лондонский "Челси" заинтересован в трансфере форварда "Наполи" Дриса Мертенса – об этом сообщил футбольный агент Винченцо Морабито в эфире Radio Kiss Kiss Napoli. Цитирует специалиста Goal.com.

"Изначально Мертенс сообщил, что хочет остаться в Неаполе, но затем его агент начал предлагать Дриса зарубежным клубам. Что-то изменилось в отношениях Мертенса и "Наполи".

"Я работал над переходом Оливье Жиру, когда планировалось, что он покинет "Челси" в январе, а "синие" заключат контракт с Мертенсом. Тем не менее, англичане продлили контракт с французом в качестве меры предосторожности, но они все еще очень заинтересованы в Мертенсе. Лэмпард звонит ему почти каждый день. Вижу бельгийца в "Челси".

В текущей кампании Мертенс сыграл 21 матч (6 голов, 4 ассиста) в Серии А. Рекомендуем к прочтению наш материал о Дрисе в стане "адзурри".