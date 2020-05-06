Все ради Ливерпуля: Вернер отказал Челси и Манчестер Юнайтед

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер отклонил предложения двух английских топ-клубов, как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild.

По информации источника, с агентом футболиста связывались лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако немецкий исполнитель отказался вести переговоры – он действительно стремится переехать на Туманный Альбион, но хочет работать исключительно с Юргеном Клоппом.

Вернер – воспитанник "Штутгарта", за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешел в "РБ Лейпциг". В текущем сезоне 24-летний форвард сыграл в 25 матчах Бундеслиги (21 гол и 7 результативных передач).