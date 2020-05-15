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Стало известно, собирается ли Бавария выкупать Перишича у Интера

Трансферы
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Цена вопроса – 20 миллионов евро

Стало известно, собирается ли Бавария выкупать Перишича у Интера
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" решила не использовать опцию выкупа хорватского хавбека Ивана Перишича, права на которого принадлежат миланскому "Интеру".

Немецкий клуб считает, что даже 20 миллионов евро – слишком большая сумма за 31-летнего полузащитника. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, "Бавария" могла выкупить Перишича до 15 мая. Есть вероятность, что "немецкая машина" возобновит переговоры с "нерадзурри" и попытается сбить цену. Перишич выступает за гранда Бундеслиги на правах аренды с августа прошлого года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Иван Перишич Интер (Милан)
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