Стало известно, собирается ли Бавария выкупать Перишича у Интера

Мюнхенская "Бавария" решила не использовать опцию выкупа хорватского хавбека Ивана Перишича, права на которого принадлежат миланскому "Интеру".

Немецкий клуб считает, что даже 20 миллионов евро – слишком большая сумма за 31-летнего полузащитника. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.

#BayernMunich have decided not to use the option to buy for Ivan #Perisic. Too much the €20M agreed last summer with #Inter. In the next weeks new contacts still possible: Bayern could keep him only if the price gets lower. #transfers