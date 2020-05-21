Назвал клуб Бекхэма мусором. Агент Бэйла прокомментировал слухи по поводу переезда Гарета в MLS
American Boy?
Джонатан Барнетт, агент валлийского вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в "Интер Майами". По информации специалиста, Бэйл не будет играть в футбол в MLS.
Барнетт назвал американский футбольный клуб Дэвида Бекхэма "мусором", добавив, что никаких предложений по валлийцу сделано не было.
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Текущий контракт Гарета со "сливочными" действует до 2022 года. Как отмечает ESPN, Бэйл и его семья всем довольны в Мадриде.
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Источник:AS
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