Назвал клуб Бекхэма мусором. Агент Бэйла прокомментировал слухи по поводу переезда Гарета в MLS

Джонатан Барнетт, агент валлийского вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в "Интер Майами". По информации специалиста, Бэйл не будет играть в футбол в MLS.

Барнетт назвал американский футбольный клуб Дэвида Бекхэма "мусором", добавив, что никаких предложений по валлийцу сделано не было.

Текущий контракт Гарета со "сливочными" действует до 2022 года. Как отмечает ESPN, Бэйл и его семья всем довольны в Мадриде.